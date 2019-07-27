Мемориальные мероприятия в честь павших в годы Первой мировой войны русских солдат прошли в Словении.
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Мемориальные мероприятия у Русской часовни в Словении, по словам российского министра, за много лет стали традицией. Он отметил, что многие в мире пытаются переписать историю, и призвал присутствующих не терять и не очернять «память наших предков».
Ранее News.ru писал о том, что представители России и Китая возложили венки к мемориалу советским воинам в уезде Суньу городского округа Хэйхэ, провинции Хэйлунцзян. Мероприятие было приурочено ко Дню Героев Отечества, сообщил руководитель представительства Минобороны РФ в КНР Андрей Кисенко.