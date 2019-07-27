https://static.news.ru/photo/c9428fbc-b075-11e9-a898-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Мемориальные мероприятия в честь павших в годы Первой мировой войны русских солдат прошли в Словении.

Об этом сообщает РИА Новости . По данным издания, мероприятия традиционно проходили у Русской часовни, под перевалом Вршич близ города Краньска Гора. Почтить память воинов пришли президент Словении Борут Пахор, глава Минкомсвязи РФ и сопредседатель российско-словенской межправкомиссии Константин Носков, председатель Государственного собрания Словении Деян Жидан и представители РПЦ.

Мемориальные мероприятия у Русской часовни в Словении, по словам российского министра, за много лет стали традицией. Он отметил, что многие в мире пытаются переписать историю, и призвал присутствующих не терять и не очернять «память наших предков».

Ранее News.ru писал о том, что представители России и Китая возложили венки к мемориалу советским воинам в уезде Суньу городского округа Хэйхэ, провинции Хэйлунцзян. Мероприятие было приурочено ко Дню Героев Отечества, сообщил руководитель представительства Минобороны РФ в КНР Андрей Кисенко.