Паломники отправились в храм индийского божества и погибли

Несколько паломников погибли в результате ДТП в штате Тамилнад на юге Индии. Инцидент произошёл в округе Пудуккоттай.
Автомобиль, в котором находились паломники, столкнулся с грузовиком.
Жертвами аварии стали 11 человек: семеро скончались на месте происшествия, остальные четверо — в больнице, сообщает India Today.
Все они возвращались домой после посещения храма бога Айяппана в городе Сабаримала, штат Керала. Это одно из наиболее популярных мест паломничества в стране.
Личности погибших пока не установлены, однако известно, что все люди были из штата Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии.
Ранее, как сообщал News.ru, в штате Керала прошли беспорядки из-за решения суда допустить в храм бога Айяппана женщин. Паломники-радикалы забрасывали их камнями и палками при попытке приблизиться к святилищу.