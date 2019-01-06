Паломники отправились в храм индийского божества и погибли

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Несколько паломников погибли в результате ДТП в штате Тамилнад на юге Индии. Инцидент произошёл в округе Пудуккоттай.

Автомобиль, в котором находились паломники, столкнулся с грузовиком.

Жертвами аварии стали 11 человек: семеро скончались на месте происшествия, остальные четверо — в больнице, сообщает India Today.

Все они возвращались домой после посещения храма бога Айяппана в городе Сабаримала, штат Керала. Это одно из наиболее популярных мест паломничества в стране.

Личности погибших пока не установлены, однако известно, что все люди были из штата Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии.

Ранее, как сообщал News.ru, в штате Керала прошли беспорядки из-за решения суда допустить в храм бога Айяппана женщин. Паломники-радикалы забрасывали их камнями и палками при попытке приблизиться к святилищу.