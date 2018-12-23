USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin4,066.10 $
МОСКВА-7°C16:17
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Парламент Палестины обсудит решение Аббаса о роспуске

Махмуд Аббас Ahmad Arouri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Махмуд Аббас

в мире [ версия для печати ]

Решение президента Палестины Махмуда Аббаса о роспуске Палестинского законодательного совета не имеет законной силы, заявил вице-спикер парламента Ахмед Бахр. Решение Конституционного суда, который состоит из активных функционеров движения ФАТХ, по словам политика, не может восприниматься как беспристрастное и имеющее силу.

Кроме того, отметил Бахр, ни один орган власти не может распустить Совет, исходя из принципа разделения властей, предусмотренного 2−1 статьей Конституции Палестины. Вице-спикер подчеркнул, что своими действиями Аббас пытается сосредоточить всю власть в своих руках.

«Это позволит ему принимать любые законы и акты, тем самым он упрочит себя как диктатор палестинского народа», — уверен Бахр.

Цель президента состоит в том, чтобы нанести удар по палестинской политической системе и углубить состояние раскола. Решение о роспуске будет обсуждаться в парламенте на заседании 26 декабря, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что Аббас заявил о роспуске Палестинского законодательного совета и проведении в течение полугода парламентских выборов. Решение принято на основании вердикта Конституционного суда. 


#палестина #махмудаббас #парламент
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
в мире 20:10, 22 декабря 2018
Эрдоган: Турция продолжит поддерживать Палестину
Москва в следующем году ждёт лидеров ХАМАС и ФАТХ
в мире 18:46, 21 декабря 2018
Россия хочет склеить части палестинских группировок
Москва в следующем году ждёт лидеров ХАМАС и ФАТХ
политика 14:59, 21 декабря 2018
Палестина ждёт от России давления на ХАМАС
Лента новостей
в мире 16:16
Эрдоган обвинил Израиль в преступлениях против человечности
общество 16:12
Власти попросили забайкальцев скинуться на ремонт больницы
общество 16:08
ОП РФ: законопроект о развитии виноделия нужно доработать
происшествия 16:07
Двигатель отказал при взлёте авиалайнера в Москве
спорт 16:07
Дом футболиста ПСЖ обворовали во время матча с «Нантом»
в мире 16:01
Суд Литвы оставил под арестом «российского шпиона»
в мире 16:01
«Аль-Каида» готовится сбивать пассажирские самолёты
политика 16:00
Путин подпишет ряд поручений после пресс-конференции
в мире 15:54
Синайский полуостров наводнили террористы
спорт 15:53
Медведева рассказала о «другой версии себя»
общество 15:47
Вдова Марьянова: в клинике на актёра «махнули рукой»
происшествия 15:45
Элитные часы украли у женщины в московском отеле
общество 15:41
Песков: на пресс-конференции Путина лгали псевдожурналисты
спорт 15:40
Легенда биатлона отказал Драчёву во вкладе в успех Логинова
общество 15:37
Массовая драка из-за пробок произошла в Люберцах
Другие новости
в мире 16:16
Эрдоган обвинил Израиль в преступлениях против человечности
в мире 16:01
Суд Литвы оставил под арестом «российского шпиона»
в мире 16:01
«Аль-Каида» готовится сбивать пассажирские самолёты
в мире 15:54
Синайский полуостров наводнили террористы
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top