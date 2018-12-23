Парламент Палестины обсудит решение Аббаса о роспуске

https://news.ru/storage/news/866c20356f0ca86304a5a4cdd773dc07/8c06b166-d727-4201-82dd-fee90caeed1a_850.jpg Ahmad Arouri/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Махмуд Аббас

Решение президента Палестины Махмуда Аббаса о роспуске Палестинского законодательного совета не имеет законной силы, заявил вице-спикер парламента Ахмед Бахр. Решение Конституционного суда, который состоит из активных функционеров движения ФАТХ, по словам политика, не может восприниматься как беспристрастное и имеющее силу.

Кроме того, отметил Бахр, ни один орган власти не может распустить Совет, исходя из принципа разделения властей, предусмотренного 2−1 статьей Конституции Палестины. Вице-спикер подчеркнул, что своими действиями Аббас пытается сосредоточить всю власть в своих руках.

«Это позволит ему принимать любые законы и акты, тем самым он упрочит себя как диктатор палестинского народа», — уверен Бахр.

Цель президента состоит в том, чтобы нанести удар по палестинской политической системе и углубить состояние раскола. Решение о роспуске будет обсуждаться в парламенте на заседании 26 декабря, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что Аббас заявил о роспуске Палестинского законодательного совета и проведении в течение полугода парламентских выборов. Решение принято на основании вердикта Конституционного суда.