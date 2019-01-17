Палата Конгресса одобрила блокировку санкций против En+

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Палата представителей США, большинство в которой представляют демократы, приняла резолюцию по блокировке снятия санкций против компаний En+, «ЕвроСибЭнерго» и РУСАЛ, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

За резолюцию выступили 362 законодателя, против — 53, пишет Bloomberg.

Ранее за постановку резолюции на окончательное голосование выступили 57 сенаторов, против были 42. При этом для того, чтобы впоследствии принять постановление простым большинством, необходимы были голоса 60 членов Сената.

Как сообщал News.ru, ранее министр финансов Штатов Стивен Мнучин подтвердил снятие ограничительных мер с российских компаний En+, РУСАЛ и «ЕвроСибЭнерго». В декабре Олег Дерипаска для снятия санкций США не только резко снизил доли в предприятиях, но и отдал почти полный контроль над ними гражданам США и Великобритании.