https://static.news.ru/photo/c87409b6-b91d-11e9-9c48-fa163e074e61_660.jpg столкновения в Кашмире Фото: Kabli Yawar/Global Look Press

Пакистан понизит уровень дипломатических отношений с Индией и приостановит торговлю из-за ситуации, связанной со штатом Джамму и Кашмир.

Решение о пересмотре отношений было принято на заседании Национального комитета безопасности страны в среду, 7 августа.

Президент Индии Рам Натх Ковинд в понедельник, 5 августа, подписал указ об отмене особого статуса штата, который международное сообщество признаёт в качестве спорной территории.

Как ранее писал News.ru, все варианты для ответа на «незаконные действия» индийских властей, которые хотят отменить особый статус штата Джамму и Кашмир, собирается использовать Исламабад.