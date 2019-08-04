Все варианты для ответа на «незаконные действия» индийских властей, которые хотят отменить особый статус штата Джамму и Кашмир, собирается использовать Исламабад.
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Пакистана.
Односторонние шаги, предпринятые правительством Индии, не могут изменить этот статус... Пакистан как участник международного спора использует все варианты для противодействия этим незаконным шагам, — цитирует МИД Пакистана РИА Новости.
Президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса штата, который международное сообщество признаёт в качестве спорной территории.
Ранее News.ru писал, что Индия привела армию в состояние повышенной боевой готовности. Это связано с законопроектом об отмене особого статуса для спорной территории, который внесён на рассмотрение в парламент. В свою очередь глава правительства Пакистана Имран Хан призвал президента США Дональда Трампа помочь в разрешении спора и предотвратить региональный кризис.