https://static.news.ru/photo/9fbeea06-b768-11e9-a4a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Muzamil Mattoo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Все варианты для ответа на «незаконные действия» индийских властей, которые хотят отменить особый статус штата Джамму и Кашмир, собирается использовать Исламабад.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Пакистана.

Односторонние шаги, предпринятые правительством Индии, не могут изменить этот статус... Пакистан как участник международного спора использует все варианты для противодействия этим незаконным шагам, — цитирует МИД Пакистана РИА Новости .

Президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса штата, который международное сообщество признаёт в качестве спорной территории.

Ранее News.ru писал, что Индия привела армию в состояние повышенной боевой готовности. Это связано с законопроектом об отмене особого статуса для спорной территории, который внесён на рассмотрение в парламент. В свою очередь глава правительства Пакистана Имран Хан призвал президента США Дональда Трампа помочь в разрешении спора и предотвратить региональный кризис.