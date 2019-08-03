https://static.news.ru/photo/1c523c2e-b621-11e9-af08-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Monniaux/wikipedai.org/CC BY-SA 3.0

Пакистан обвинил Индию в применении запрещённых во многих странах кассетных боеприпасов против мирных жителей и их убийстве вдоль линии контроля между странами. Индийская сторона обвинения отвергла.

В ночь с 30 на 31 июля индийская армия при помощи артиллерии применила кассетные боеприпасы в отношении невинных граждан, включая женщин и детей в долине Нилум, — сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пакистанской межведомственной службы по связям с общественностью.

Индия назвала обвинения Пакистана ложью, пояснив, что не использовала кассетные боеприпасы, а силу применяла только в качестве ответных действий в отношении военных целей и террористов.

Ранее News.ru писал, что перестрелки между армиями Индии и Пакистана в районе демаркационной линии в Кашмире привели к гибели четырёх пакистанцев. По данным командования пакистанских вооружённых сил, речь идёт о двух гражданских и двух военных. Ещё два человека получили ранения. Военнослужащие заявили, что огонь открыла именно индийская сторона, которая также понесла потери.