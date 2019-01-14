Пациент народного целителя умер после изгнания бесов

https://news.ru/storage/news/166c91ae84d68f3f7f2004974e3df293/fb01ba80-f964-465a-aa5b-0b8020f34dd9_850.jpg Sergey Kovalev/Global Look Press

Народный целитель арестован в Алма-Атинской области Казахстана. Его подозревают в смерти пациента, из которого тот изгонял бесов.

Официального заявления со стороны родных потерпевшего в полицию пока не поступало, однако уголовное дело уже возбуждено.

Мужчина скончался у себя дома. При проведении судебно-медицинской экспертизы у него обнаружили тупую травму грудной клетки со множественными переломами рёбер и ушиб лёгких.

«Так называемое излечение, то есть изгнание бесов, продолжалось в течение пяти дней, что, возможно, и привело к трагедии», — цитирует РИА Новости сообщение местной полиции.

Целителю инкриминируют статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть человека.

Следствие установило, что именно родственники привели потерпевшего к целителю. О том, что в течение трёх лет мужчина страдал из-за вселившихся в него бесов, заявляли именно они. Возможно, они не торопятся подавать заявление в правоохранительные органы потому, что уверены: жизнь родственника забрали демоны, а не целитель.

Ранее News.ru сообщал, что в Узбекистане народная медицина была признана официальной. Отныне она будет лицензироваться, а целители станут отвечать за свою работу так же, как обычные врачи.