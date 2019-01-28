Пьяный водитель едва не угробил десятки детей в Индии

Автобус, перевозивший школьников, попал в ДТП в штате Андхра-Прадеш на юго-востоке Индии. Пострадали 17 человек.
Авария произошла в округе Гунтур. В автобусе находились около 50 учащихся школы для одарённых детей. Из них 15 получили лёгкие травмы и ещё двое пострадали серьёзно. Все они госпитализированы.
Водитель, управлявший автобусом, в момент ДТП был пьян. Он задержан и допрашивается полицией, сообщает телеканал NDTV.
Ранее News.ru писал о том, что из-за снегопада на Симферопольском шоссе в Подмосковье произошло более 10 ДТП. В общей сложности на отрезке с 24-го по 58-й километр столкнулись свыше 100 автомобилей. На время ликвидации последствий массовой аварии проезд по данному участку трассы был перекрыт.