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Пьяный львовский хирург попытался провести операцию

Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Во Львове главного хирурга Военно-медицинского клинического центра Ивана Богдана заподозрили в проведении операции в состоянии опьянения. Врач успел сделать надрез на теле пациента, но его остановили коллеги.

Инцидент произошёл 28 декабря. По словам очевидцев, Богдан пришёл в нетрезвом виде оперировать раненого военнослужащего и выгнал из операционной анестезиолога и медсестру, которые сделали ему замечание. Они тут же сообщили о случившемся начальнику госпиталя Василию Зайцеву и тот успел прервать операцию. Сдать анализ крови на содержание алкоголя главный хирург Львова отказался, сообщает городской портал ZAXID.net. Примечательно, что в беседе с журналистами Зайцев категорически опроверг информацию об инциденте, назвав это провокацией. 

Ранее News.ru писал о том, что голливудский актёр Джонни Депп в образе капитана Джека Воробья навестил пациентов онкологической клиники в Париже.


#украина #алкоголь #врач #Львов
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