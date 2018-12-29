Пьяный львовский хирург попытался провести операцию

https://news.ru/storage/news/b9d0a2156fc1911b33372d6d9c74d9d6/e4b85759-ff33-4f29-afac-a2780e80ab26_850.jpg Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Во Львове главного хирурга Военно-медицинского клинического центра Ивана Богдана заподозрили в проведении операции в состоянии опьянения. Врач успел сделать надрез на теле пациента, но его остановили коллеги.

Инцидент произошёл 28 декабря. По словам очевидцев, Богдан пришёл в нетрезвом виде оперировать раненого военнослужащего и выгнал из операционной анестезиолога и медсестру, которые сделали ему замечание. Они тут же сообщили о случившемся начальнику госпиталя Василию Зайцеву и тот успел прервать операцию. Сдать анализ крови на содержание алкоголя главный хирург Львова отказался, сообщает городской портал ZAXID.net. Примечательно, что в беседе с журналистами Зайцев категорически опроверг информацию об инциденте, назвав это провокацией.

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