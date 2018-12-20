Пьяные украинцы пытались прорваться в Белоруссию

Пьяные граждане Украины на легковушке Nissan с проколотыми колёсами пытались прорваться в Белоруссию, однако были задержаны пограничниками.
Нарушители проигнорировали требования украинских пограничников и на большой скорости продолжили свой путь в республику. Впрочем, белорусы оказались настойчивее и задержали украинцев в 50 м от пункта пропуска «Верхний Теребежов».
В пресс-службе Госпогранкомитета отметили, что три колеса на автомобиле были повреждены. Всех находившихся в транспортном средстве задержали, проводится проверка.
Ранее News.ru писал, что семилетняя беженка из Гватемалы по имени Жакелин Амеи Розмери Каал Макен и её отец были задержаны на границе штата Нью-Мексико. По дороге в центр содержания девочка умерла.