Пьяного украинского силовика взяли в плен в ДНР

https://news.ru/storage/news/1ab8f232dd5b1760bb87c8de3bbb0338/8472cc19-f1d6-4035-9236-39deb9a9200d_850.jpg Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Подразделения самопровозглашённой Донецкой народной республики взяли в плен украинского силовика, который надеялся в одиночку атаковать их позиции. В Народной милиции ДНР отметили, что украинец находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Украинский боевик направился с оружием в сторону наших позиций. Наши наблюдатели решили не препятствовать. В конечном итоге военнослужащие Народной милиции подпустили его ближе, связали и взяли в плен», — рассказал представитель милиции республики Даниил Безсонов, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, пленный выдал информацию о том, что украинская сторона готовилась к атаке Донбасса в декабре прошлого года.

Ранее депутат Народного совета ДНР Фёдор Березин заявил, что Донбасс не вернётся под власть нынешних киевских властей, так как на современной Украине всех несогласных ждут концлагеря. Он отметил, что жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в таком случае ждёт только новое горе, писал News.ru.