ОЗХО развернула в Сирии миссию по химатаке в Алеппо

https://news.ru/storage/news/885ca84c62f022e935db2e0f64854000/2027b01c-f0ae-4c67-9439-dc2f5dfeadb5_850.jpg Friedemann Kohler/Global Look Press

Организация по запрещению химического оружия в начале января развернула в Сирии специальную миссию. Она должна собирать информацию о предполагаемом применении химического оружия в Алеппо 24 ноября.

Отмечается, что первая группа экспертов ОЗХО прибыла в Сирию еще в декабре и продолжает вести консультации с властями страны.

Речь идёт об обстреле террористами «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) жилых кварталов Алеппо снарядами, как считается, начинёнными отравляющими веществами. В результате этого нападения пострадали 73 мирных жителя, они были госпитализированы с симптомами острого химического отравления. Об атаке заявила Россия. Великобритания и США поставили случившееся под сомнение, писал News.ru.