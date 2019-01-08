USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent58.25 $ Bitcoin4,078.59 $
МОСКВА-9°C20:50
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

ОЗХО развернула в Сирии миссию по химатаке в Алеппо

Friedemann Kohler/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Организация по запрещению химического оружия в начале января развернула в Сирии специальную миссию. Она должна собирать информацию о предполагаемом применении химического оружия в Алеппо 24 ноября.

Отмечается, что первая группа экспертов ОЗХО прибыла в Сирию еще в декабре и продолжает вести консультации с властями страны.

Речь идёт об обстреле террористами «Джабхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) жилых кварталов Алеппо снарядами, как считается, начинёнными отравляющими веществами. В результате этого нападения пострадали 73 мирных жителя, они были госпитализированы с симптомами острого химического отравления. Об атаке заявила Россия. Великобритания и США поставили случившееся под сомнение, писал News.ru.


#сирия #алеппо #ОЗХО #химоружие
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
общество
Верующих не пускают на службу в храм Севастополя

читайте также
в мире 23:35, 6 января 2019
Военные РФ помогли вывезти склад боеприпасов из САР
в мире 13:51, 6 января 2019
Сирия закрыла все порты
в мире 20:49, 12 октября 2018
ОЗХО грубо нарушает порядок сохранения вещдоков в САР
Лента новостей
в мире 20:33
Бывшего заммэра Севастополя осудили в Киеве за госизмену
общество 20:29
Вдова Карлова пропустила суд по делу об убийстве мужа
происшествия 19:54
Сестре погибшей в Магнитогорске отказали в компенсации
в мире 19:49
Корабли НАТО намерены зайти в Чёрное море
в мире 19:46
Макрон и Меркель подпишут новый договор о сотрудничестве
Другие новости
в мире 20:33
Бывшего заммэра Севастополя осудили в Киеве за госизмену
в мире 19:49
Корабли НАТО намерены зайти в Чёрное море
в мире 19:46
Макрон и Меркель подпишут новый договор о сотрудничестве
в мире 19:41
Власти Бельгии отказались принять мигрантов
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top