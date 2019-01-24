Ответственность за войну с курдами придётся взять Асаду

https://news.ru/storage/news/f5bd424321fb04ed5bbbb40c062133cb/afc6ecc5-ed96-424f-b1c3-f4f1fa3e69d8_850.jpg Sebastian Backhaus/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Боец YPG

О чём свидетельствуют переговоры Путина и Эрдогана

Турция близка к тому, чтобы отдать решение стоящей перед ней курдской проблемы в северных районах Сирии на откуп режиму в Дамаске. По крайней мере, такие выводы можно сделать из состоявшихся в Москве переговоров между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые прошли поздно вечером 23 января. Вероятно, теперь сирийским властям придется обдумывать то, как очистить север, где все ещё находятся американские советники, от членов и союзников Рабочей партии Курдистана (РПК).

По итогам российско-турецких переговоров Путин выделил три важных, с его точки зрения, момента.

«Мы наладили, как вы знаете, достаточно конструктивную работу с американскими партнерами по борьбе с терроризмом, в том числе и в Сирии. Рассчитываю на то, что эта работа будет продолжаться», — заявил хозяин Кремля, впервые публично сделав акцент на американском факторе при разговоре с лидером Турции.

Тем не менее, он не преминул напомнить, что американский военный контингент, который администрация президента США Дональда Трампа хочет вывести с северо-востока, находится в Сирии незаконно.

«Второе. Мы с уважением относимся к интересам наших турецких друзей в сфере обеспечения своей безопасности, — также обратил внимание глава российского государства. — И третье. Действует до сих пор еще договор между Сирийской Арабской Республикой и Турецкой Республикой от 1998 года, где речь идет как раз о борьбе с терроризмом. Думаю, что это та база, которая закрывает очень многие вопросы с точки зрения обеспечения Турцией своей безопасности на её южных границах. Сегодня этот вопрос мы достаточно подробно и активно обсуждали».

Hasan Kirmizitas Dha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Военнослужащие ВС Турции в Африне, Сирия

Соглашение от 1998 года обозначило один из переломных моментов в истории взаимоотношений Турции и Сирии. В этот год армия республики активизировалась в пограничных районах, требуя, чтобы сирийское правительство прекратило любые отношения с РПК и выдворило членов группировки за пределы Арабской Республики. Официальный Дамаск был вынужден подчиниться, лидер РПК Абдулла Оджалан в итоге (в феврале 1999-го) был схвачен разведкой Турции, а политические и экономические отношения между Дамаском и Анкарой приобрели положительную динамику. К началу 2000-х годов из-за жестких мер турецкого и сирийского руководства «курдский вопрос» не стоял так остро, как стоит сейчас. Всё поменялось после военного вторжения Соединённых Штатов в Ирак в 2003 году. За этим последовал перелом в национальном и конфессиональном балансе. К нему аналитики нередко относят и то, что, например, в Конституции Ирака 2005 года был зафиксирован пункт о создании Курдского автономного района, президентом Ирака стал курд Джаляль Талабани.

Как отмечают в экспертной среде, большая часть заявлений двух президентов была расплывчатой — ситуация с провинцией Идлиб и востоком Сирии до сих пор не ясна, но интерес представляет одна деталь.

«Путин сказал, что соглашение от 1998 года в Адане между Турцией и Сирией по-прежнему действует, а это означает, что турецкое присутствие не является незаконным, — пишет в Twitter востоковед, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Юрий Бармин. — В данном соглашении идет речь о том, что Сирия поставит под запрет РПК и Оджалана».

Аналитик, помимо этого, напоминает, что в условиях двусторонней договоренности должно быть прописано, что между службами безопасности двух стран действует линия связи.

Christian Mang/imago stock&people/Global Look Press Протесты против антикурдской операции ВС Турции в Сирии, Берлин

«Думаю, то, что Путин пытается сделать, это предпринять шаги к нормализации (отношений — News.ru) между Эрдоганом и Асадом, — считает Бармин, в то же время выражая сомнение в том, что буферная зона, подответственная Турции, будет действовать на северо-востоке. — Вместо этого силы сирийского правительства должны решить проблему РПК».

Впрочем, после переговоров на высшем уровне Турция разразилась новыми заявлениями относительно нелегитимности президента Сирии Башара Асада. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, в частности, заявил:

«В вопросах политического урегулирования в Сирии у нас нет никаких разногласий с Россией, кроме как по вопросу о будущем Асада. Для нас человек, который стал причиной смерти миллионов людей, не может быть фигурой, которая объединит страну».

Шеф турецкой дипломатии обратил внимание на то, что «говорить о политическом урегулировании в Сирии сегодня стало возможно благодаря совместным усилиям (России, Турции и Ирана — News. ru) в Астане, Сочи, работе в Женеве». С Дамаском у Анкары нет прямых контактов, но диалог ведётся, а через «наших партнёров», сообщил глава турецкого МИД.