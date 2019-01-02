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Отсутствие денег довело украинских шахтёров до голодовки

Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Работники шахты «Кураховская» объявили голодовку из-за того, что на протяжении нескольких месяцев им не выплачивают зарплату. Акция протеста стартовала утром 2 января.

По словам председателя независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, о начале голодовки сообщили двое работников шахты. Позднее к ним присоединились две сотрудницы-пробоотборницы обособленного подразделения шахты, а также работница углехимической лаборатории. Горняки не получали зарплату с сентября по декабрь, а также им частично не выплачена задолженность за июнь, пояснил он в Facebook.

Шахта «Кураховская» принадлежит государственному предприятию «Селидовуголь», находящемуся на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области.

Украинские горняки не первый раз пытаются добиться с помощью голодовок погашения задолженностей по зарплатам. Ранее News.ru сообщил об акции сотрудников шахты имени Капустина в Луганской области, которая длилась 30 дней. В итоге им пообещали выплатить зарплату из средств, вырученных от реализации угля.


#украина #ШАХТЕРЫ #забастовка
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