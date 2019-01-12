Отслужившая в Ираке Габбард решила стать президентом США

https://news.ru/storage/news/61250c977e0f9f69df989a87291806b5/e317af86-a8c0-48b3-bf91-a83dc3763a93_850.jpg Michael Nigro/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тулси Габбард

Член Палаты представителей США от Демократической партии Тулси Габбард решила баллотироваться на пост президента США. Она отслужила в Ираке и носит звание майора Национальной гвардии.

«У меня есть немало причин для принятия этого решения. Есть много проблем, с которыми сталкиваются американцы, которые меня беспокоят и которые я хочу помочь решить», — приводит её слова CNN.

Среди этих проблем она назвала доступ к медицинской помощи, реформу правоохранительной системы и изменение климата, и главное — проблема войны и мира.

Тулси Габбард 37 лет. С 2004 по 2006 год она служила в Ираке, позже — командовала взводом военной полиции в бригаде спецназа. Она известна критикой политики США на Ближнем Востоке. Также Габбард не раз говорила, что США выгодно поладить с Россией, писал News.ru.

Очередные выборы президента США пройдут в 2020 году.