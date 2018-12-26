Отражение ракетной атаки сирийской ПВО попало на видео

https://news.ru/storage/news/b24141cad846f1ebbec5f4ecd2dca4d0/27815734-adcf-47e3-b589-09da2a25e6e0_850.jpg Ammar Safarjalani/ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

Очевидцы стали выкладывать в Сеть видеоролики, на которых запечатлены действия сирийских ракетных комплексов по отражению воздушного обстрела Дамаска. Сразу несколько ракет были выпущены в сторону сирийской столицы, часть из них удалось перехватить.

По данным агентства SANA, удар нанесли самолёты ВВС Израиля, находившиеся в воздушном пространстве Ливана.

В результате атаки пострадали трое сирийских военных, а также был серьёзно повреждён склад боеприпасов.

Корреспондент агентства РИА Новости, находящийся в Дамаске, также сообщил о взрывах, однако никакой конкретной информации выяснить не удалось.

Ранее News.ru писал о том, что воздушные атаки израильских ВВС по западным окрестностям Дамаска не прекращались в течение полутора часов. Сирийский государственный телеканал Ikhbariya назвал обстрел беспрецедентным по продолжительности.