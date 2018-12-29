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Отношения с США у Китая в приоритете

Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

По данным социологического опроса, жители Китая отдают предпочтение отношениям с США. На втором месте — Россия.

В опросе приняли участие тысяча китайцев. 63,5% опрошенных считают, что взаимодействие страны со Штатами наиболее тесное. 37,6% ставят на это место Россию. Третье место в списке занял ЕС — за него проголосовало 27,1% респондентов. Однако количество людей, отдавших голоса за США, стало на 13% меньше, чем в прошлом году, и достигло исторического минимума. А в рейтинге любимых стран китайцев США заняли только 15-е место, отстав от России на семь позиций.

Ранее News.ru писал о том, что торговый представитель РФ в КНР Сергей Инюшин заявил, что репутация российских продуктов генерирует на них спрос в Китае.


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