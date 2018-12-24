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Лукашенко отказался называть Россию братским государством

Пресс-служба Президента Республики Беларусь

в мире [ версия для печати ]

Отношения Белоруссии и России перешли на другой уровень. Теперь связь между странами воспринимается по-другому. Москва превратилась в ключевого внешнего партнёра, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я уже не говорю "братским государством", потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо», — заявил Лукашенко на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Российской Федерацией.

По его словам, двусторонние соглашения подписаны на многих уровнях и по многим вопросам взаимодействия, «но, к сожалению, не все договорённости выполняются», посетовал Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия отказалась от своих обязательств по выплате компенсаций от налогового манёвра в нефтяной отрасли. По его словам, Белоруссия на данный момент потеряла почти 4,5 миллиарда долларов. В ближайшие шесть лет эта цифра вырастет ещё на 10,5 миллиарда долларов, писал News.ru.


#россия #Белоруссия #АлександрЛукашенко
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