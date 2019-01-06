Отмена визита Рогозина сорвёт изучение Венеры

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Отменив визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США, NASA ставит под удар продолжение совместной российско-американской научной миссии на Венеру, заявил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный.

По его словам, в рамках общего проекта российская сторона должна создать посадочную станцию «Венера-Д».

«Ранее было принято решение поддерживать эту работу в течение пяти лет начиная с 2014 года. Эти пять лет уже фактически прошли, сейчас есть развилка: либо работа продолжается, либо эта миссия остаётся бумажным исследованием», — пояснил зампред Совета РАН по космосу.

Учёный подчеркнул, что «критическая точка должна наступить весной этого года», а потому визит Рогозина в Штаты был очень важен, передаёт ТАСС.

Ранее, как сообщал News.ru, NASA отменило визит в Соединённые Штаты главы Роскосмоса. Директор агентства Джим Брайденстайн заявил в СМИ, что приглашение аннулировано из-за давления со стороны сенаторов. Пресс-секретарь главы ведомства Меган Пауэрс в свою очередь заверила, что её структура проинформировала российскую сторону о принятом решении.