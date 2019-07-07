Работа двух венесуэльских нефтеперерабатывающих заводов была остановлена из-за сбоя в энергоснабжении.
Речь идёт о предприятиях Amuay и Cardon, которые входят в комплекс Paraguana. В государственной нефтяной компании PDVSA инцидент пока не комментируют.
Перебои с электроэнергией возобновились в Боливарианской Республике 5 июля. Свет отключается по несколько раз в день на 4–6 часов. Отсутствие объяснений со стороны авторитетных источников порождает спекуляции вокруг электростанции Josefa Camejo, сообщает портал
Как ранее писал News.ru, систематические отключения электроэнергии нанесли урон бюджету Венесуэлы в $2 млрд. Власти республики объясняют перебои атаками извне на объекты электроснабжения.