https://static.news.ru/photo/d2011df4-a0c5-11e9-9feb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Juan Carlos Hernandez/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Работа двух венесуэльских нефтеперерабатывающих заводов была остановлена из-за сбоя в энергоснабжении.

Речь идёт о предприятиях Amuay и Cardon, которые входят в комплекс Paraguana. В государственной нефтяной компании PDVSA инцидент пока не комментируют.

Перебои с электроэнергией возобновились в Боливарианской Республике 5 июля. Свет отключается по несколько раз в день на 4–6 часов. Отсутствие объяснений со стороны авторитетных источников порождает спекуляции вокруг электростанции Josefa Camejo, сообщает портал NotiFalcon .

Как ранее писал News.ru, систематические отключения электроэнергии нанесли урон бюджету Венесуэлы в $2 млрд. Власти республики объясняют перебои атаками извне на объекты электроснабжения.