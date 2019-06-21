https://static.news.ru/photo/a38fad60-93fe-11e9-99e8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: U.S. Department of Defense/Global Look Press

Страх перед «большой бойней» мог заставить президента США Дональда Трампа отказаться от нанесения удара по Ирану. Такого мнения придерживается первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Он отметил, что в отличие от Афганистана или Ирака, Тегеран способен достойно ответить на атаку со стороны США, поскольку располагает соответствующим вооружением. В связи с этим развязывать полномасштабную войну с Исламской Республикой Вашингтону «не очень комфортно».

Я думаю, что всё-таки здравый смысл остановил господина Трампа, ну или они просто испугались большой бойни, — цитирует сенатора ФАН .

Джабаров добавил, что начало вооружённого конфликта между США и Ираном могло привести к срыву предстоящего саммита G20, а также поставить мир на грань Третьей мировой войны.

Как ранее писал News.ru, Трамп дал «добро» на нанесение ударов по стратегическим объектам Ирана в ответ на сбитый беспилотник. Однако вскоре отменил своё решение.