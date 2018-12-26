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Отдыхающие в Таиланде туристы из РФ заблудились в джунглях

pixabay.com

в мире [ версия для печати ]

Туристы из России, отправившиеся на отдых в Таиланд, заблудились в лесопарке Са Нанг Манора в Пханг Нга. На поиски потерявшихся россиян были отправлены офицеры полиции, которые несколько часов прочёсывали лес в поисках пропавших.

Граждане России, 28-летняя женщина и 29-летний мужчина, арендовали мотоцикл и отправились в самостоятельное путешествие к водопаду, однако на обратном пути не смогли выбраться из парка. Они сами позвонили в полицию и попросили о помощи.

Во время поисковой операции спасатели поддерживали связь с туристами через WhatsApp, в итоге пара благополучно добралась до выхода из лесопарка, сообщает The Nation.

Ранее News.ru писал о том, что Ассоциация туроператоров России (АТОР) сделала прогноз, что из двух популярнейших курортов Египта туристы из России смогут посещать только один. По словам исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе, это связано с сомнениями в авиабезопасности аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха.


#туристы #Таиланд
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