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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус опровергла опубликованные информационным агентством Yonhap сведения о смягчении санкций США по отношению к КНДР.

Мы с этой трибуны не объявляем ни о предстоящем введении санкций, ни об их предстоящей отмене. Но скажу, что я в действительности говорила об этой публикации со Стивеном Бигэном. Он...