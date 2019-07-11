На встрече советников глав государств «нормандского формата» с участием Украины, России, Германии и Франции Киев будет представлять замглавы президентской администрации Вадим Пристайко.
Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу украинского лидера, во встрече примут участие советники глав государств и правительств четырёх стран.
Задачей международных дипломатов станет подготовка дальнейших переговоров на высшем уровне.
Ранее российский и украинский президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, в ходе которых обсуждались вопросы урегулирования конфликта в Донбассе и сотрудничество по возвращению задержанных граждан с обеих сторон, писал News.ru.