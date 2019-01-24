Школьники на Украине пострадали от газового баллончика

https://news.ru/storage/news/29aeb74812e523fd2713ff5436e371f3/066872e9-3763-4960-aed6-8f6d1d8dcb99_850.jpg Lapin Oleksandr/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Девятиклассник распылил газовый баллончик в гардеробе школы села Дихтинец Черновицкой области Украины. В результате инцидента пострадали 17 детей.

«Баллончик в гардеробной распылил один из учеников, помещение выходит в коридор, и дети сразу начали жаловаться на плохое самочувствие», — сообщает «Укринформ».

Два мальчика и 15 девочек с 1-го по 9-й класс были госпитализированы с головокружением, остальные учащиеся эвакуированы. Распыливший вещество ученик заявил, что не знал о содержимом баллончика. В отношении его родителей возбудили дело по статье «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей». За это административное нарушение предусмотрен штраф. Пострадавшие уже прошли процедуру интоксикации, их выписывают из больницы.

Ранее News.ru писал, что член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов предложил обучать школьников с помощью аудиокниг. Ими предлагается частично заменить школьную литературу. По его мнению, ребёнок не должен портить своё зрение в электричке или в поезде, читая книгу.