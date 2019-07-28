Фото: Russian Embassy in the DPRK/Facebook

Председатель комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил о готовности международного аэропорта Симферополя к открытию авиасообщения с Украиной, прерванного в 2015 году по инициативе Киева.

По его словам, Украина создала трудности для своих граждан, желающих посещать любимые курорты в Крыму. Возобновление авиасообщения прежде всего выгодно самой Украине. Относительно нашего аэропорта, то он готов принимать авиарейсы...