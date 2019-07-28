Российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», отпущенное после задержания в Северной Корее, прибыло в южнокорейский порт Сокчхо.
Экипаж находится на борту в полном составе — 15 россиян и двое южнокорейских граждан, сообщает агентство
В Министерстве объединения Республики Корея освобождение сейнера назвали «позитивным шагом с гуманитарной точки зрения».
Как ранее писал News.ru, власти КНДР приняли решение освободить российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было захвачено северокорейскими пограничниками 17 июля 2019 года. На борту судна находились 17 моряков, которых не выпускали на берег.