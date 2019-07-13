https://static.news.ru/photo/4e67410a-a555-11e9-af97-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/sergiy.petukhov

Украинский политзаключённый из Луганска Сергей Литвинов, осуждённый в России за разбой и приговорённый к 8,5 года колонии, вышел на свободу. Об этом сообщил замминистра юстиции Украины Сергей Петухов.

Сергей Литвинов освобождён из Диканевской колонии, — написал Петухов в Facebook.

Как писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании Сергея Литвинова. Житель Луганской области Сергей Литвинов, представившись мирным жителем, пришёл на российскую территорию, чтобы получить медицинскую помощь в одной из больниц Ростовской области. Следственный комитет РФ обвинил его в убийстве нескольких мирных жителей в зоне боевых действий в Донбассе. В апреле 2016 года суд Ростовской области приговорил его к 8,5 года лишения свободы. В марте 2019 года Литвинов был передан из России на Украину, где его сразу поместили под стражу в Диканевскую колонию.