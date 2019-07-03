ЮНЕСКО внесла охраняемые природные территории и острова в районе Калифорнийского залива в Список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой исчезновения. Комитет организации обеспокоен неминуемым исчезновением эндемического вида калифорнийской морской свиньи.
В докладе ЮНЕСКО сообщается, что, несмотря на принятые меры, на данный момент популяция этих млекопитающих составляет всего около десяти особей. Причина вымирания свиней - использование жаберных сетей при незаконном промысле тотоабы, сообщает
Ранее News.ru писал, что комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО исключил Базилику Рождества Христова и тропы паломников в Вифлееме из списка объектов, находящихся под угрозой. Такое решение принято на сессии организации в Баку.