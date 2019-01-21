Остров Комодо в Индонезии закроют для туристов на год

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В индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара власти собираются закрыть на один год остров Комодо для туристов.

Комодо входит в национальный парк, располагающийся на трёх больших и 26 маленьких островах. По словам губернатора провинции Виктора Бунгтилу Лаискодата, закрытие острова нужно для введения некоторых улучшений, например, для увеличения популяции комодских варанов. Это станет возможным после того, как правительство придёт к соглашению с местными властями.

«Планы по закрытию национального парка Комодо касаются только острова Комодо. Туристы по-прежнему смогут посещать острова Ринча, Падар и другие», — сообщил он.

Ранее News.ru писал о том, что в Индонезии пятиметровый крокодил по кличке Мэрри набросился на 44-летнего биолога Дизи Туво, когда та кормила животное. Спасатели вытащили из рептилии остатки трупа женщины. Теперь ветеринарам предстоит обследовать желудок хищника.