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Основателя Yota лишили болгарского паспорта

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

в мире [ версия для печати ]

Болгария аннулировала гражданство российского миллиардера, основателя Yota Сергея Адоньева. Это произошло после того, как стало известно о его судимости в США.

«В 1998 году Адоньев был осуждён в США за мошенничество и отмывание денег», — передаёт болгарское отделение радиостанции «Свободная Европа».

Гражданство, которое предприниматель получил в 2008 году, аннулировали в мае 2018 года. Агентство национальной безопасности Болгарии десять лет не замечало вынесенного предпринимателю приговора, в то время как отсутствие судимости по болгарским законам — обязательное условие для получения гражданства.

Ранее News.ru писал, что гражданин России Александр Жуков, обвинённый в кибермошенничестве, экстрадирован из Болгарии в США. Жукову «предъявлены обвинения в сговоре с целью компьютерного мошенничества».


#Yota #Болгария
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