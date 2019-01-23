Основателя Yota лишили болгарского паспорта

https://news.ru/storage/news/cc7eca86239889e55418b977fa0b0172/818c79e2-770c-41b9-91f0-fb4979f22b33_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Болгария аннулировала гражданство российского миллиардера, основателя Yota Сергея Адоньева. Это произошло после того, как стало известно о его судимости в США.

«В 1998 году Адоньев был осуждён в США за мошенничество и отмывание денег», — передаёт болгарское отделение радиостанции «Свободная Европа».

Гражданство, которое предприниматель получил в 2008 году, аннулировали в мае 2018 года. Агентство национальной безопасности Болгарии десять лет не замечало вынесенного предпринимателю приговора, в то время как отсутствие судимости по болгарским законам — обязательное условие для получения гражданства.

Ранее News.ru писал, что гражданин России Александр Жуков, обвинённый в кибермошенничестве, экстрадирован из Болгарии в США. Жукову «предъявлены обвинения в сговоре с целью компьютерного мошенничества».