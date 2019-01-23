Лидер «Океана Эльзы» подтвердил, что пойдёт в политику

https://news.ru/storage/news/c5c599dd79a0697d88d723fdd309fc96/6b816eaf-8cf1-40f4-9098-d72126399f1c_850.jpg Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press

Святослав Вакарчук

Солист украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подтвердил, что пойдёт в политику. Он пообещал привнести в украинскую политику как можно больше новых лиц.

«Власть как таковая меня не интересует. Что тянет меня в политику, так это разочарование нынешним состоянием украинской политики. Смотреть на все эти лица на рекламных щитах Киева невыносимо», — сказал он.

Ранее News.ru писал о том, что Юлия Тимошенко является лидером предвыборных рейтингов. Согласно соцопросам, если бы выборы состоялись в ближайшие дни, то большинство украинцев отдали бы свои голоса за неё.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта.