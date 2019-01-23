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Лидер «Океана Эльзы» подтвердил, что пойдёт в политику

Святослав Вакарчук Nadezhda Lebedeva/Russian Look/Global Look Press

Святослав Вакарчук

в мире [ версия для печати ]

Солист украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подтвердил, что пойдёт в политику. Он пообещал привнести в украинскую политику как можно больше новых лиц.

«Власть как таковая меня не интересует. Что тянет меня в политику, так это разочарование нынешним состоянием украинской политики. Смотреть на все эти лица на рекламных щитах Киева невыносимо», — сказал он.

Ранее News.ru писал о том, что Юлия Тимошенко является лидером предвыборных рейтингов. Согласно соцопросам, если бы выборы состоялись в ближайшие дни, то большинство украинцев отдали бы свои голоса за неё.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта.


#украина #СвятославВакарчук
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