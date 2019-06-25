https://static.news.ru/photo/b556a2be-974c-11e9-9b26-fa163e074e61_1024.jpg Борислав Берёза Фото: Борислав Берёза/facebook.com

Представитель делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), скандально известный депутат Рады Борислав Берёза чуть было не набросился с кулаками на представителей российских СМИ.

Инцидент произошёл в кулуарах ПАСЕ после принятия европарламентариями резолюции, позволяющей России вернуть себе право голоса в организации. Журналист Первого канала застал Берёзу говорящим на русском языке во время беседы с украинскими СМИ.

Когда корреспондент обратился к депутату, то тот сначала перешёл на украинский, пригрозив тому «разбить морду».

Российский журналист предложил политику побеседовать на английском, но тот стал выкрикивать оскорбления в адрес россиян, попутно допуская грубейшие грамматические ошибки на иностранном языке. После чего спешно ретировался, прикрывшись охраной.

Ранее украинский депутат Борислав Берёза прервал прямое включение российской журналистки Ольги Скабеевой из ПАСЕ. Парламентарий начал задавать ей оскорбительные вопросы личного характера, писал News.ru.