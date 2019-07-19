https://static.news.ru/photo/b1cddf74-aabe-11e9-9a7f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Rustavi 2

Отстранённый от работы грузинский телеведущий Георгий Габуния по истечении двух месяцев сможет вернуться к исполнению своих служебных обязанностей. Об этом заявил новый генеральный директор телекомпании «Рустави 2» Паата Салия.

По истечении взыскания, наложенного на Габунию Советом саморегуляции телеканала, он сможет продолжить свою обычную деятельность, — цитирует его « Интерфакс ».

Он объяснил, что новый владелец телеканала Кибар Халваши не будет вмешиваться в редакционную политику, поэтому препятствий для возвращения Габунии он не видит.

Ранее уволенный с должности генерального директора грузинской телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия заявил, что ему до сих пор не выплатили положенные $5 млн. Он подчеркнул, что выплата компенсации была предусмотрена условиями контракта между ним и «Рустави 2», писал News.ru.