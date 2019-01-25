Радикалы могут получить ПЗРК «Игла-С» из Венесуэлы

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ПЗРК «Игла-С»

Военные вовлечены в контрабанду

Россия как один из основных партнёров Венесуэлы в сфере вооружений сохраняет спокойствие и даже собирается выступить в качестве посредника на переговорах между Николасом Мадуро и его противниками. Это может свидетельствовать о том, что в Москве, оценивая обстановку и степень лояльности армии, вопреки многочисленным прогнозам экспертов мира, устойчивы в условиях возникшего двоевластия. На Западе не разделяют спокойствия Кремля и не исключают, что в случае продолжения протестов современное российское оружие со складов вооружённых сил Венесуэлы попадёт в руки леворадикалов, наркобаронов и исламских террористов.

Несмотря на политический кризис в Венесуэле, Москва намерена выполнить все обязательства по оружейным контрактам, заключённым ранее с Каракасом, сообщил агентству «Интерфакс» источник в госкорпорации Рособоронэкспорт. В частности, планируется завершение строительства заводов по производству автоматов АК-103 концерна Калашников.

Спокойствие представителей российского ВПК не разделяют на Западе. Там боятся перерастания затянувшегося противостояние власти и оппозиции в вооружённый конфликт и утечку из арсенала вооружённых сил страны (Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FANB) оружия, тем более что в Венесуэле итак процветает контрабанда вооружением, наркотиками и золотом. Особую тревогу вызывают переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла-С» 9К388 («Игла-Супер», по классификации НАТО SA-24). По данным агентства Reuters, у венесуэльских военных на вооружении находится до 5000 единиц этого оружия, поставленного Москвой Каракасу в период 2008—2010 годов. Впрочем, подобные опасения высказывались и в ходе прошлой протестной волны. В мае 2017 года директор ЦРУ Майк Помпео (сейчас госсекретарь) публично сетовал, что Венесуэла может станет тем местом, откуда современное оружие, особенно ПЗРК, «разлетится к террористам по всему миру».

«Несмотря на то, что мы не видели ни одной из этих крупных передач оружия, у нас нет никаких доказательств того, что они имели место, это действительно серьёзная угроза. SA-24 — один из самых совершенных видов оружия, которые могут попасть к террористам», — заявлял Помпео.

ПЗРК «Игла-С» способен сбить даже истребители четвёртого поколения, указывал обозреватель издания The War Zone Джозеф Тревитник. Переносные комплексы традиционно играют особую роль в ближневосточных конфликтах и являются желанной целью для террористов в их противостоянии с регулярными армиями и в осуществлении потенциальных терактов против гражданских лайнеров.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«К сожалению, любые значительные потери SA-24 из арсеналов Венесуэлы могут привести к появлению этих улучшенных ракет на международном „чёрном рынке“. Что бы ни случилось с правительством в Каракасе, мы надеемся, что вооружённые силы страны останутся профессионалами и сохранят контроль над своими арсеналами», — писал он.

Согласно попавшей в руки Wikileaks в 2010-м году секретной переписке сотрудников Пентагона, в американском военном ведомстве уже тогда переживали, что ПЗРК могут быть переданы боливарианским режимом мексиканским наркокартелям, действующим в сельве штата Юкатан левым партизанам из Сапатистской армии народного освобождения (САНО) или бойцам Революционных вооружённых сил Колумбии (FARC). По некоторым данным, режим Уго Чавеса в 2008—2009 годах передавал FARC устаревшие советские ПЗРК «Стрела-2М».

В последние годы у венесуэльской «Иглы» появился ещё один потенциальный эксплуатант. С недавних пор в стране усилила своё влияние шиитская группировка «Хезболла», считающаяся террористической организацией в США, Израиле и ряде других стран. По некоторым данным, боевики «Хезболлы» контролируют венесуэльские золотые прииски, а также участвуют в подготовке местных силовиков. В 2017-м году телеканал CNN в качестве доказательства тесного сотрудничества между шиитской группировкой и боливарианским режимом приводил сообщения о выдаче Каракасом венесуэльских удостоверений личности «лицам, связанным с „Хезболлой“».

В то же время, венесуэльские военные при Мадуро широко подозреваются в торговле наркотиками, но пока всё-таки не были замечены в массовой нелегальной торговле оружием. По ряду объективных причин, переход армии, являющейся сейчас одним из основных гарантов сохранения остатков стабильности, на сторону оппозиции или выступление в качестве самостоятельной «третьей силы» представляется затруднительным. Поэтому, возможно, опасения по поводу того, что оружие с военных складов Венесуэлы «расползётся» по криминальным и террористическим группировкам, несколько преувеличены, однако единичные случаи исключать нельзя.