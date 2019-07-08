https://static.news.ru/photo/d5eb281e-a210-11e9-ae38-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание 176 военных. Их подозревают в причастности к запрещённой в Турции «террористической организации фетхуллахистов» (FETO).

По информации агентства Anadolu, среди подозреваемых есть и высокопоставленные военные. В настоящее время силовики проводят операцию по их задержанию, сообщает ТАСС .

В конце мая в Турции выдали ордер на задержание 249 сотрудников министерства иностранных дел страны. Их также заподозрили в связях с фетхуллахистами, писал News.ru.

В июле 2016 года военные в Турции попытались совершить госпереворот и свергнуть президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Во время столкновений погибли 250 человек.

В организации путча был обвинён руководитель ФЕТО — Фетхуллах Гюлен, проживающий в США.