Прокуратура Стамбула выдала ордер на задержание 176 военных. Их подозревают в причастности к запрещённой в Турции «террористической организации фетхуллахистов» (FETO).
По информации агентства Anadolu, среди подозреваемых есть и высокопоставленные военные. В настоящее время силовики проводят операцию по их задержанию, сообщает
В конце мая в Турции выдали ордер на задержание 249 сотрудников министерства иностранных дел страны. Их также заподозрили в связях с фетхуллахистами, писал News.ru.
В июле 2016 года военные в Турции попытались совершить госпереворот и свергнуть президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Во время столкновений погибли 250 человек.
В организации путча был обвинён руководитель ФЕТО — Фетхуллах Гюлен, проживающий в США.