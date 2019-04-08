Государственные решения во многом зависят не только от объективных политических и исторических обстоятельств, но и от личности руководителя государства. News.ru продолжает рассказывать о биографиях, семьях, личных пристрастиях лидеров Европы. Предыдущие материал были посвящены главам Германии, Франции, Великобритании, Италии, Испании, Греции, Чехии. Эта статья — о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане.

Уроженец деревни

Глава венгерского правительства Виктор Орбан родился в 1963 году рядом со сравнительно небольшим, но насчитывающим почти две с половиной тысячи лет истории городом в центре страны — Секешфехерваре в зажиточной семье. Отец Гьёзо работал агрономом, а потом вместе с двумя младшими сыновьями — братьями Виктора — занялся бизнесом. Мать Эржебет работала коррекционным педагогом и логопедом в городской школе. Детство Орбан провёл за пределами города — на ферме своего дедушки-ветеринара в деревне Альшутдобоз. Там же Виктор пошёл в школу, но аттестат зрелости получил в гимназии Секешфехервара, куда семья перебралась в 1977 году.

Интерес к политике будущий глава правительства проявил ещё в подростковом возрасте. В школе он был активным членом Венгерского коммунистического союза молодёжи. Правда, вскоре его взгляды радикально изменились. По словам самого Орбана, в юности он верил в коммунистические идеалы, но после срочной службы в армии, куда попал сразу после окончания гимназии, стал ярым сторонником западной модели демократии и антикоммунистом.

Xinhua/ZUMApress.com/Global Look Press

В 1982-м Орбан поступил на юридический факультет одного из лучших вузов страны — Будапештского университета имени Лоранда Этвёша. Там вместе с товарищами он стал издавать небольшим тиражом теоретический журнал, посвящённый актуальным проблемам обществознания. Магистерская диссертация Орбана была посвящена польскому профсоюзу «Солидарность». Научный труд будущий глава правительства защитил в 1987 году, за три года до того, как «Солидарность» смогла взять власть, а в Венгрии пал просоветский режим. После окончания университета Орбан два года проработал социологом Института подготовки кадров Министерства сельского хозяйства. Тогда же он начал дружить с основателем партии «Фидес» («Альянс молодых демократов») Ласло Кёвером, которая в то время объединяла небольшое количество радикально настроенных студентов. Именно вместе с партией «Фидес» Орбан в будущем и встал у руля государства.

По-настоящему звезда Виктора Орбана как политика взошла 16 июня 1989 года. В те дни венгерское общество готовилось к перезахоронению останков Имре Надя и других участников восстания 1956 года. Орбан выступил на площади Героев в Будапеште с пламенной речью, в которой потребовал проведения свободных выборов в стране и вывода 70-тысячного контингента советских войск. Выступление мгновенно сделало будущего премьера знаменитым, и вскоре он получил стипендию от фонда американского миллиардера Джорджа Сороса на изучение политологии в Оксфорде. Научным руководителем в США стал глава программы стажировок фонда Сороса известный философ Збигнев Пельчинский.

Но в Америке Орбан пробыл всего несколько месяцев, политические события на родине сподвигли его вернуться домой, чтобы принять участие в первых демократических выборах в парламент и избраться депутатом. В том же 1990-м Орбан возглавил партию «Фидес» и несколько лет потратил, чтобы превратить её из либерально-демократической в полностью право-консервативную. Совмещая внутрипартийную борьбу с постоянным участием в выборах, Орбан в итоге привёл «Фидес» к власти в 1998 году, в возрасте 35 лет став самым молодым премьером за всю историю Венгрии. После этого «Фидес» терпела поражения, уходила в оппозицию, а в 2010-м снова вернулась к власти и пребывает там до сих пор.

w80/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Многодетный отец

Орбан женился в возрасте 23 лет на своей ровеснице Анико Леваи, которая со времени выхода Венгрии из просоветского блока в 1990 году работает юристом в Международной детской службе спасения. Иногда супруга премьера участвует в различных благотворительных акциях и совершает самостоятельные визиты в другие страны. Например, в марте 2015 года Анико Леваи приехала в украинское Закарпатье, где проживает немало венгров, и открыла там представительство венгерского гуманитарного фонда.

Интересно, что супруги Орбаны разного вероисповедания. Глава правительства воспитывался в консервативной протестантской семье, с детства посещает принадлежащую к кальвинистскому направлению Венгерскую реформаторскую церковь, а вот жена Орбана считает себя католичкой. Но, как рассказывал журналистам политик, для него вопрос конфессиональной принадлежности членов семьи не так важен. Этого же принципа терпимости председатель правительства придерживается и в политике, одинаково поддерживая все христианские течения в государстве.

В католической вере воспитаны и дети Орбанов, которых у пары пятеро. Первой в 1989 году появилась дочка Рэйчел. К настоящему времени она успела окончить университет в Будапеште, Бостонский университет в США, итальянский Университет Сиены и французскую Сорбонну. Рэйчел замужем за предпринимателем, у пары двое детей. Ещё одного внука супругам Орбанам принесла средняя дочка Сара. Помимо этого у премьера есть сын Гаспар, который ранее играл за венгерскую сборную по футболу, дочери Рооса и Флора. По различным сообщениям венгерской прессы, глава правительства любит проводить время с членами семьи и с удовольствием нянчит маленьких внуков.

Виктора Орбан (слева) Andrew Surma/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

При этом журналисты замечали, что Орбан не просто любит своих домочадцев, но и использует служебное положение для повышения их материального благосостояния. Пресса обратила внимание, что за время нахождения у власти, фирмы сына и зятя выиграли государственные тендеры на проведение строительных работ на $8 млрд, что составило примерно 10% стоимости всех госконтрактов за это время. При этом СМИ признают, что с юридической точки зрения все контракты были заключены в полном соответствии с законом, а потому предъявить обвинение Орбану в коррупции или кумовстве не представляется возможным.

Страстный спортсмен

Самое большое увлечение Виктора Орбана — футбол, который премьер любит с детства. В молодые годы он профессионально играл в одном из главных клубов страны «Фельчут». Карьеру футболиста Орбан всегда умело совмещал с политической деятельностью, находя время для тренировок. В 2001 году Орбан готовился выступить на национальном чемпионате, и заседание правительства было решено проводить в пятницу, а не вторник, как было ранее. В последний раз в качестве профессионального игрока Орбан вышел на поле в возрасте 42 лет. Но и после этого страсть к футболу не потерял, став основателем спортивной школы для молодёжи и её главным спонсором, а также инициатором нескольких национальных кубков.

Другое увлечение Орбана — подготовка публичных выступлений. По признанию наблюдателей, премьер обладает неплохим ораторским даром, а в его речах лаконичность и простота хорошо сочетаются с насыщенностью фактами. Некоторые речи и выступления Орбана изданы отдельными книгами и брошюрами.