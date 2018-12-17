Опубликованы фото разбившегося на Украине Су-27

https://news.ru/storage/news/201546a58789bad228e6d762361062d8/8b201913-5b42-4082-8985-a20c7c4f026d_850.jpg facebook.com/Scramblemagazine

Голландский ресурс Scramble Magazine, специализирующийся на авиационной тематике, опубликовал первые кадры с места крушения истребителя Су-27 на Украине. Снимки появились на официальной странице издания в Facebook.

На фотографиях обгоревший самолёт с открытой кабиной лежит на заснеженном поле недалеко от аэродрома Озёрное в Житомирской области. По данным издания, истребитель состоял на вооружении 831-й бригады тактической авиации, которая базируется в Миргороде.

Как писал News.ru, украинский многоцелевой истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку при выполнении планового полёта. Самолёт летел на высоте 70 метров, а затем начал падать. В результате крушения погиб лётчик.

Как сообщили в ВСУ, два года назад самолёту ремонтировали двигатель. За тридцатилетнюю службу истребитель совершил 824 посадки и провёл в небе 479 часов.