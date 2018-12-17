Опубликованы фото разбившегося на Украине Су-27

Голландский ресурс Scramble Magazine, специализирующийся на авиационной тематике, опубликовал первые кадры с места крушения истребителя Су-27 на Украине. Снимки появились на официальной странице издания в Facebook.
На фотографиях обгоревший самолёт с открытой кабиной лежит на заснеженном поле недалеко от аэродрома Озёрное в Житомирской области. По данным издания, истребитель состоял на вооружении 831-й бригады тактической авиации, которая базируется в Миргороде.
Как писал News.ru, украинский многоцелевой истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку при выполнении планового полёта. Самолёт летел на высоте 70 метров, а затем начал падать. В результате крушения погиб лётчик.
Как сообщили в ВСУ, два года назад самолёту ремонтировали двигатель. За тридцатилетнюю службу истребитель совершил 824 посадки и провёл в небе 479 часов.