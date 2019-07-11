https://static.news.ru/photo/a7688a1e-a3ea-11e9-8529-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wu Kelanzongtongxinwenju/Global Look Press

Ролик, снятый во время поездки в Зону отчуждения Чернобыля, выложили на YouTube-канале президента Украины Владимира Зеленского. Прогулка главы государства вмонтирована в последнюю часть ролика, созданного по итогам его визита в Киевскую область.

Сначала в ролике показывают черно-белые кадры из зоны отчуждения, затем снято, как Зеленский возлагает цветы к мемориалу жертвам аварии на Чернобыльской АЭС, а потом гуляет с комиссией по Припяти, рассматривая заброшенные здания. Начинаются эти кадры с 10-й минуты видео.

Мы можем показать это место миру — учёным, экологам, историкам, туристам. Давайте превратим его в научный и туристический магнит, — звучит закадровый голос Зеленского.

Во время произнесения этой фразы черно-белая съёмка становится цветной.

Ранее Зеленский подписал указ о развитии зоны отчуждения. Вокруг Чернобыльской атомной электростанции будут проложены новые туристические маршруты, улучшится мобильная связь. Кроме того, там отменят запрет на видеосъёмку. По мнению главы Украины, зелёный коридор создаст условия для устранения мелкой коррупции. Кроме того, Украина разрешит доступ в зону отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции НАТО и Евросоюзу, которые смогут проводить учения по ликвидации аварий на АЭС, писал News.ru.