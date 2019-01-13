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Опубликовано видео покушения на мэра Гданьска

Мэр Гданьска Павел Адамович twitter.com/GlobalsNewsroom

Мэр Гданьска Павел Адамович

в мире [ версия для печати ]

В интернете появилась видеозапись, на которой запечатлено нападение на мэра польского города Гданьска Павла Адамовича. Покушение снял на камеру мобильного телефона один из зрителей благотворительного концерта, где и произошёл инцидент.

На кадрах видно, как сразу после обратного отсчёта на сцене загораются фейерверки. В этот момент появляется мужчина, одетый в джинсы, чёрную куртку и вязаную шапку. Судя по всему, он подбегает к мэру города, наносит ему удар, а затем выходит на середину сцены и поднимает над головой руку, в которой находится предмет, похожий на нож. При этом никакой паники на сцене нет, а служба безопасности первые несколько секунд бездействует. 

Как писал News.ru, Адамович находится в критическом состоянии, он получил ножевое ранение в область сердца. Сейчас его оперируют. Мотивы нападавшего, которого тут же задержали, выясняются. Со слов очевидцев, злоумышленник со сцены заявил о том, что его зовут Стефан и он был незаконно приговорён к тюремному сроку.


#нападение #мэр #видео #польша #гданьск
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