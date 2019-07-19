https://static.news.ru/photo/b5f2a4e6-aa2c-11e9-b4ed-fa163e074e61_1024.jpg Степан Полторак и Владимир Зеленский Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Странный инцидент с участием украинского лидера Владимира Зеленского привлёк внимание журналистов. На кадрах, появившихся в Интернете, президент резко отталкивает от себя министра обороны Степана Полторака.

Видео размещено на YouTube.

Инцидент произошёл во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих. Зеленский беседовал с начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком. Рядом с ними были министр обороны и ещё два человека. В какой-то момент глава государства повернулся и оттолкнул от себя Полторака.

Зеленский не первый раз удивляет СМИ своим необычным поведением. В начале июля он озадачил сограждан выражением своего лица во время совещания на Закарпатской таможне. Украинский лидер постоянно осматривался по сторонам и строил непонятные гримасы. Некоторые пользователи предположили, что он находится под действием наркотиков, писал News.ru.