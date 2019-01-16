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Опрос показал желание японцев вернуть Курилы

Сергей Красноухов/ТАСС

в мире [ версия для печати ]

Свыше трети жителей Японии считают, что властям страны необходимо добиваться от России единовременной передачи всех четырёх южнокурильских островов. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого японским общественным телевидением NHK.

За единовременную передачу всех «северных территорий» (острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и несколько мелких необитаемых островов, именуемых в Японии Хабомаи) выступают 38% респондентов. Столько же высказались за поэтапную передачу островов. Ещё 10% согласны на передачу под юрисдикцию Токио только двух островов — Шикотана и Хабомаи.

О необходимости скорейшего заключения мирного договора с Россией высказались 30% японцев. Ещё 28% считают, что торопиться в этом вопросе не стоит, а 31% респондентов затруднились с ответом.

Как писал News.ru со ссылкой на данные эксперта расследовательской группы Bellingcat Христо Грозева, Кремль якобы рассматривает возможность референдума на Курильских островах, в результате которого часть территории может перейти к Японии. Также сообщалось, что на Курилах запретили оформление земельных участков в собственность по программе «Дальневосточный гектар». В свою очередь в Минвостокразвития опровергли эту информацию, сообщив, что участки на Шикотане не выдаются с 2017 года, так как зарезервированы «для обеспечения обороны и безопасности, а также как особо охраняемые природные территории».


#курилы #ЯПОНИЯ #опрос
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