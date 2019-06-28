https://static.news.ru/photo/21a32b7c-9a7c-11e9-88b1-fa163e074e61_1024.jpg Джереми Хант Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Претендент на пост главы правительства Великобритании Джереми Хант обогнал Бориса Джонсона по уровню поддержки. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения социологической службы YouGov.

61% респондентов заявил, что Хант, который в настоящее время возглавляет МИД Великобритании, будет хорошим премьером. За Джонсона проголосовало 55% опрошенных.

Когда участникам опроса предложили выбрать между Хантом и Джонсоном, в пользу последнего проголосовали лишь 39%.

Джонсон резко теряет рейтинг после домашнего скандала с подружкой. До скандала политик держал преимущество перед соперником Хантом, опережая его на 27%, сейчас отрыв Джонсона от Ханта составляет 11%, писал News.ru.