Определена дата переговоров России и Турции по Сирии

Главы МИД и Минобороны России и Турции проведут переговоры по урегулированию сирийского кризиса. Встреча в формате «2+2» намечена на субботу, 29 декабря, в Москве, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
25 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что прилетит в Россию, чтобы обсудить вопрос вывода американских войск из Сирии, а также обсудить процесс политического урегулирования в республике. При этом точной даты визита политик не назвал.
Ранее News.ru писал, что заявленный Вашингтоном вывод войск из Сирии может быть осуществлён по российскому сценарию: Кремль неоднократно объявлял о сокращении военного присутствия, однако не учитывал в статистике спецназ и военную полицию.