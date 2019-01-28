Оппозиция ведёт переговоры с армией о свержении Мадуро

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Хуан Гуаидо

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом, пытается договориться с военными и чиновниками о свержении совместными усилиями действующего президента страны Николаса Мадуро.

«Мы ведём переговоры с должностными лицами, гражданскими и военными… Это очень деликатная тема, связанная с личной безопасностью», —рассказал оппозиционер в интервью газете Washington Post.

По его словам, встречи проводятся тайно, чтобы не привлечь внимания действующей власти.

В свою очередь генерал армии Венесуэлы в изгнании Антонио Риверо сообщил, что беседовал с высокопоставленными венесуэльскими военными и военнослужащими средних и низших рангов, которые признались, что находятся в отчаянии.

23 января лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы и принёс соответствующую клятву. Его кандидатуру поддержали США и ряд других стран. При этом Россия признала законно избранным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее News.ru писал о том, что глава Минобороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия не признаёт спикера парламента Хуана Гуайдо президентом страны. Он подчеркнул, что национальные вооружённые силы продолжат защищать конституцию Венесуэлы, так как являются гарантом национального суверенитета.