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Оппозиция Венесуэлы проведёт народный сход

Daniel Garzon Herazo/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Венесуэльская оппозиция проведёт открытое народное собрание для определения дальнейших действий после инаугурации президента Николаса Мадуро. Граждане страны считают его переизбрание сфальсифицированным.

«Мы проведем открытое собрание напротив здания представительства ООН вместе с различными секторами страны, чтобы задать маршрут возвращения на конституционный путь», — написал глава Национальной ассамблеи страны Хуан Гуаидо в Twitter.

Он сообщил также, что парламент начинает работать в условиях чрезвычайного положения и берёт на себя функцию представительства народа перед международным сообществом.

Инаугурация Николаса Мадуро состоялась 10 января и прошла в политическом вакууме. Евросоюз не направил своих представителей на церемонию, ряд латиноамериканских стран признали переизбрание Мадуро незаконным. Кроме того, избранный президент Бразилии не пригласил Мадуро на свою инаугурацию «из уважения к народу Венесуэлы», писал News.ru.


#венесуэла #мадуро
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