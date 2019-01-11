Оппозиция Венесуэлы проведёт народный сход

https://news.ru/storage/news/1d83fdcc2ef3a927816cc599f8766a42/f0bcbd02-9c98-498c-a8c7-8652eaf474c5_850.jpg Daniel Garzon Herazo/Global Look Press

Венесуэльская оппозиция проведёт открытое народное собрание для определения дальнейших действий после инаугурации президента Николаса Мадуро. Граждане страны считают его переизбрание сфальсифицированным.

«Мы проведем открытое собрание напротив здания представительства ООН вместе с различными секторами страны, чтобы задать маршрут возвращения на конституционный путь», — написал глава Национальной ассамблеи страны Хуан Гуаидо в Twitter.

Nos declaramos en Emergencia, debido a la ruptura completa del Hilo Constitucional y asumimos la representación ante la Comunidad Internacional. — Juan Guaidó (@jguaido) 11 января 2019 г.

Он сообщил также, что парламент начинает работать в условиях чрезвычайного положения и берёт на себя функцию представительства народа перед международным сообществом.

Инаугурация Николаса Мадуро состоялась 10 января и прошла в политическом вакууме. Евросоюз не направил своих представителей на церемонию, ряд латиноамериканских стран признали переизбрание Мадуро незаконным. Кроме того, избранный президент Бразилии не пригласил Мадуро на свою инаугурацию «из уважения к народу Венесуэлы», писал News.ru.