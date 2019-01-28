USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,300 $   Brent61.16 $ Bitcoin3,555.58 $
МОСКВА-8°C03:28
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Оппозиция Венесуэлы сделала предложение России

Лилиан Тинтори Manaure Quintero/dpa/Global Look Press

Лилиан Тинтори

в мире [ версия для печати ]

Оппозиция Венесуэлы выразила готовность сотрудничать с Россией. Об этом заявила правозащитница и супруга одного из оппозиционеров Леопольдо Лопеса Лилиан Тинтори.

«Россия и ЕС пусть будут спокойны, у них есть открытые двери, чтобы работать с демократическим правительством», — приводит РИА Новости слова представительницы оппозиции.

Она также подчеркнула, что никакой угрозы для российских нефтяных компаний в случае смены власти нет.

23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его полномочия признали власти США, Канады, Аргентины, Парагвая, Колумбии и других стран. При этом Россия выразила поддержку президенту Николасу Мадуро.

Ранее News.ru писал о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что в Венесуэле нельзя допустить начала гражданской войны и разрастания насилия.


#венесуэла #оппозиция #госпереворот
самое читаемое
в мире
США потребовали поставлять газ в Европу через Украину
в мире
Украина провалила все попытки разойтись с Россией


читайте также
в мире 22:04, 27 января 2019
Сторонники Мадуро атаковали оппозиционеров в Венесуэле
в мире 21:51, 27 января 2019
США готовы применить ответные меры к режиму Мадуро
в мире 01:27, 27 января 2019
Мадуро уличили в подкупе избирателей едой
Лента новостей
экономика 03:14
Центробанк запустил в России систему быстрых платежей
экономика 03:08
Потребительская корзина станет на 30% дороже
в мире 03:01
Актриса Кейт Бекинсэйл попала в больницу
экономика 02:24
Дерипаска потерял контроль над En+
в мире 02:10
Гривны в рулонах начали продавать на Украине
Другие новости
в мире 03:01
Актриса Кейт Бекинсэйл попала в больницу
в мире 02:10
Гривны в рулонах начали продавать на Украине
в мире 01:02
Саакашвили подготовил сценарий смены власти в Грузии
в мире 00:00
Националисты устроили факельное шествие в Киеве
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top