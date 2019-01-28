Оппозиция Венесуэлы сделала предложение России

Оппозиция Венесуэлы выразила готовность сотрудничать с Россией. Об этом заявила правозащитница и супруга одного из оппозиционеров Леопольдо Лопеса Лилиан Тинтори.
«Россия и ЕС пусть будут спокойны, у них есть открытые двери, чтобы работать с демократическим правительством», — приводит РИА Новости слова представительницы оппозиции.
Она также подчеркнула, что никакой угрозы для российских нефтяных компаний в случае смены власти нет.
23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его полномочия признали власти США, Канады, Аргентины, Парагвая, Колумбии и других стран. При этом Россия выразила поддержку президенту Николасу Мадуро.
Ранее News.ru писал о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что в Венесуэле нельзя допустить начала гражданской войны и разрастания насилия.