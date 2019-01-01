Оппозиция холодно приняла поздравление Макрона

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Поздравление президента Франции Эманнуэля Макрона не оценили оппозиционеры и представители «жёлтых жилетов». Они выразили несогласие со словами главы государства о возможных социально-экономических мерах.

«В то время как нация нуждалась в умиротворении, в возвышенном и братском видении, главе государства — арбитре, французы в новогоднем обращении наблюдали заявления главы клана, идеолога глобализации и профессора нравоучения», — говорится в заявлении партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Она также назвала Макрона «обманщиком» и «пироманом».

За «менторский тон» и «отрыв от общества» глава государства удостоился критики многих политиков, причем как правого, так и левого толка.

Ранее News.ru писал, что участники протестного движения «жёлтых жилетов» на севере Франции, в Руане, подожгли вход в здание фациального банка, поместив туда предварительно несколько мусорных баков.