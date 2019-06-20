Несмотря на то, что многотысячная акция протеста, проходившая поздно вечером 20 июня в Тбилиси у грузинского парламента, была разогнана полицией, речи об истощении протестного потенциала не идёт. После того как правоохранители силой заставили демонстрантов прекратить протест у здания законодательного органа, участники внезапно вспыхнувшей акции устроили погром в офисе правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» на проспекте Руставели. Президент Саломе Зурабишвили поспешила заявить, что манифестации играют на руку России.

Спустя несколько часов после разгона демонстрантов протестующие ворвались в офис «Грузинской мечты» и устроили погром. Уточняется, что демонстранты сожгли обнаруженные в офисе флаги с эмблемой партии. Силовые меры — применение слезоточивого газа и стрельба резиновыми пулями — подняли ставки и всё-таки дали демонстрантам сохранить протестный потенциал. Но о его реальной силе судить сложно: оппозиция пытается использовать накал страстей для того, чтобы по максимуму выжать уступки от действующей власти. Отсюда попытки «раздёргать» спецназ и спровоцировать их на силовой ответ, а оппозиционные каналы помогают с «картинкой», снимая репортаж на довольно узком проспекте Руставели так, что создаётся видимость массовости народного гнева.

AP Photo/Zurab Tsertsvadze/ТАСС

Зурабишвили поспешила отреагировать на протесты в привычном для грузинского истеблишмента духе, обвинив Москву в том, что всё это — в её интересах.

Россия — наш враг и оккупант, — сказала президент. — Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы ещё раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это её самое опытное оружие.

Импульсом для манифестаций стал инцидент с российским парламентарием Сергеем Гавриловым, который во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) занял кресло главы грузинского парламента. Если сначала митингующие требовали выдворения из здания российской делегации, то после того, как она покинула Грузию, часть депутатов потребовала инициировать процедуру импичмента председателя парламента. Власти, со своей стороны, заявили о «протокольной ошибке» организаторов мероприятия в Тбилиси.

Thomas Körbel/dpa/Global Look Press

После этого протестующие «второй волной» собрались перед парламентом и заявили, что требуют отставки председателя парламента Ираклия Кобахидзе, министра внутренних дел Георгия Гахарии и главы Службы государственной безопасности Грузии Вахтанга Гомелаури. Депутат парламента от оппозиционной и основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» Ника Мелия отвёл на отставку час, заявив, что в противном случае участники акции «мирно войдут в здание парламента».

Я призываю созданную мною грузинскую полицию не подчиняться Иванишвили (бывшему премьеру и основателю правящей партии «Грузинская мечта». — News.ru) и перейти на сторону народа, — об этом вернувшийся на Украину, но сохраняющий политический запал в Грузии Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

Представитель «Свободных демократов» Нино Гогуадзе призвала главу парламента Кобахидзе уйти в отставку и назвала «результатом политики Иванишвили» то, что кресло спикера грузинского законодательного органа занял депутат Госдумы Сергей Гаврилов, который обратился к собравшимся на русском языке. К слову, МИД России назвал ситуацию с ассамблеей в Тбилиси возмутительной, заявив, что представители радикальных политических сил Грузии «использовали важный международный форум, объединяющий православные государства мира, для выплескивания своих антироссийских настроений».

Ираклий Кобахидзе Кабінет Міністрів України, CC BY 4.0/commons.wikimedia.org

По истечении срока своего ультиматума участники акции протеста сначала стали выдергивать щиты и отдельных полицейских из толпы, а затем попытались ворваться в здание парламента Грузии. Полиция долго не применяла спецсредства, пытаясь мирно вытеснить участников акции с площади, однако затем была вынуждена пустить слезоточивый газ. Митингующие разбежались в разные стороны, но затем стали накатывать «третьей волной» — полиция снова, но уже более жёстко разогнала участников акции, а затем со щитами начала движение от законодательного органа, пытаясь создать буфер и пресечь попытки «накатить новой волной».

Грузинские СМИ заявили о том, что на площади в пик протестов собралось 10 тысяч человек. По меркам Грузии — это довольно много, но насколько эта цифра правдива, сказать сложно, учитывая расположение площади. Власти официально поддержали стремление народа к волеизъявлению, однако с оговоркой, что не дадут группе оппозиции дестабилизировать ситуацию в стране.

Причина столь экспрессивного выплеска эмоций, вероятно, не только в ситуации с российским депутатом. Надо отметить, что последние дни в Тбилиси обстановка была и без того накалена. Во-первых, из-за проходящих в столице с 18 по 23 июня мероприятий ЛГБТ-сообщества. Из-за этого в город начали прибывать участники радикальных группировок, а также начали создаваться «дружины», в которых оппозиция увидела «реализацию кремлёвского плана по дестабилизации ситуации в Грузии». Во-вторых, в стране продолжается перманентный политический кризис, связанный с разногласиями в правящей верхушке и партии «Грузинская мечта». Иванишвили, который из-за этого вернулся в большую политику, недавно признал: атмосфера в стране тяжёлая, в том числе из-за постоянной пропаганды оппозиции, сторонников Саакашвили с круглосуточного телеканала «Рустави-2». Политик объяснил все проблемы в экономике наследием режима Саакашвили, который всё развалил и втянул страну в авантюру 2008 года.

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Эпизод с парламентарием из России, который по должности оказался в кресле председателя грузинского парламента, стал невероятно удачным предлогом, отметил в своём Telegram-канале главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», глава Совета по внешней и оборонной политике Фёдор Лукьянов. Безусловно, эти протесты окрашены в антироссийские тона, но фактически это выражение усталости части общества от нынешней конфигурации в верхах, заметил он.

С этим тезисом нельзя не согласиться: вероятно, Грузия приближается к очередной вехе своего политического развития, но переломный момент может оказаться жёстким: с одной стороны, страна никак не может отойти от наследия и экономических потерь после августовской авантюры Саакашвили (при том, что от его реформ был толк), с другой — её не устраивает модель олигарха Иванишвили, которая терпит крах, и сам миллиардер это признаёт. Оппозиция, включая Саакашвили, пользуется этой политический турбулентностью, но по факту ничего предложить Грузии не может.