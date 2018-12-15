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«Оппозиционный блок» выдвинул кандидата в президенты Украины

Александр Викулов facebook.com/oppositionbloc

Александр Викулов

в мире [ версия для печати ]

Партия «Оппозиционный блок» на съезде выдвинула Александра Викулова кандидатом в президенты Украины.

В съезде участвовало 148 членов партии из 168. На заседание не приехали сопредседатель Юрий Бойко и депутат Верховной рады Сергей Лавочкин.

«Несмотря на это, съезд состоялся и был легитимным. На нём принято решение публично обсудить кандидатуру Александра Вилкула и выдвинуть его от партии в президенты на следующем съезде в январе», — заявил сопредседатель партии Борис Колесников.

Партия также приняла новую редакцию устава, согласно которой руководят ею не два сопредседателя, а политсовет.

Ранее News.ru писал, что действующий президент Украины Пётр Порошенко возглавил антирейтинг в пяти областях Украины. Он возглавил список «нежеланных» кандидатов на пост главы государства в пяти областях — Одесской, Житомирской, Черкасской, Ровенской, Кировоградской.Об этом свидетельствуют данные социологического опроса. 


#украина #выборы #порошенко #кандидат #оппозиционныйблок
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