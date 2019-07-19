Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» лидирует на внеочередных выборах в Верховную раду по партийным спискам в Донецкой и Луганской областях. После обработки 24,54% протоколов она набирает в Донбассе более 40% голосов избирателей.
В Луганской области эта цифра равна 47,06%, в Донецкой — 41,7%. Во Львовской области лидирует «Голос» Святослава Вакарчука (23,79%), во всех остальных регионах Украины избиратели отдали предпочтение «Слуге народа» Владимира Зеленского, следует из данных
Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. По партийным спискам будет избрана половина депутатского корпуса (225 человек). Другую половину выберут в мажоритарных округах.
Ранее News.ru сообщал, что «Голос» Вакарчука выиграл выборы в Антарктиде. Голосование проходило на станции «Академик Вернадский». Процент явки на выборах не назван, но известно, что в выборах участвовали 12 человек. «Голос» получил поддержку пяти человек, «Слугу народа» Владимира Зеленского выбрали четверо, ещё два избирателя проголосовали за «Европейскую солидарность» Петра Порошенко. Один бюллетень признан недействительным.