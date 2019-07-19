https://static.news.ru/photo/4c978e5c-ac2b-11e9-9654-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» лидирует на внеочередных выборах в Верховную раду по партийным спискам в Донецкой и Луганской областях. После обработки 24,54% протоколов она набирает в Донбассе более 40% голосов избирателей.

В Луганской области эта цифра равна 47,06%, в Донецкой — 41,7%. Во Львовской области лидирует «Голос» Святослава Вакарчука (23,79%), во всех остальных регионах Украины избиратели отдали предпочтение «Слуге народа» Владимира Зеленского, следует из данных ЦИК Украины .

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. По партийным спискам будет избрана половина депутатского корпуса (225 человек). Другую половину выберут в мажоритарных округах.

Ранее News.ru сообщал, что «Голос» Вакарчука выиграл выборы в Антарктиде. Голосование проходило на станции «Академик Вернадский». Процент явки на выборах не назван, но известно, что в выборах участвовали 12 человек. «Голос» получил поддержку пяти человек, «Слугу народа» Владимира Зеленского выбрали четверо, ещё два избирателя проголосовали за «Европейскую солидарность» Петра Порошенко. Один бюллетень признан недействительным.